NBA／一句話開啟里夫斯殺神模式 湖人主帥笑：45分很足夠

洛杉磯湖人今天少了詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic），但靠著總教練一句話，里夫斯（Austin Reaves）轟下生涯新高的45分帶領下，以124比117擊敗溜馬，拿下近期5連勝，也是近13戰第11勝。

賽前詹姆斯就確定因為管理腳踝酸痛傷勢，缺席今天對上東區第4的印第安那溜馬，根據美媒報導，總教練瑞迪克（J.J. Redick）在得知消息後，半開玩笑地告訴里夫斯：「要打贏溜馬，得靠你拿到至少38分、8籃板、8助攻才行。」

REAVES CUTS THROUGH THE WHOLE DEFENSE 🪄



He's up to 43 PTS with time winding down! pic.twitter.com/d5engeo0YZ — NBA (@NBA) 2025年2月8日

沒想到，里夫斯全場出賽41分鐘，26投14中，包括9投4中的三分球，以及13罰全中，拿下生涯新高的45分，還抓下7籃板、外帶7助攻。

在里夫斯的帶動下，湖人首節就以44比22大幅度領先溜馬，上半場一度領先達25分；儘管溜馬從第2節尾聲試圖追分，但里夫斯在關鍵第4節一個人包辦14分，順利幫助湖人留下勝利。

賽後瑞迪克笑說：「我想45分、7籃板、7助攻真的很夠。」

原本里夫斯因手肘挫傷賽前列為「出賽成疑」，沒想到還是一肩扛起全隊重任，他賽後接受訪問表示，「我根本不確定自己能不能上場，但只要一踏進籃球界最頂尖的球館（湖人主場），所有的疼痛都會消失，我只想要跟兄弟們一起拚戰。」

AUSTIN REAVES: NEXT MAN UP 😤



🏀 45 PTS (career-high)

🏀 7 REB

🏀 7 AST

🏀 3 STL

🏀 4 3PM



Stepped up with the stars out of the lineup to guide the Lakers to their 5th straight win. pic.twitter.com/rK89oluMne — NBA (@NBA) 2025年2月9日

里夫斯此戰不僅創下生涯得分新高，這還是NBA史上落選新秀中第2高得分紀錄，僅次於范弗利特（Fred VanVleet）的54分。

此外，里夫斯更成為2005年的布萊恩（Kobe Bryant）之後，隊史單場至少拿到45分5籃板5助攻的最年輕球員。