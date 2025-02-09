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NBA／柯瑞第三節狂轟24分！巴特勒加盟首戰 勇士上演驚天逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞與巴特勒合體首秀順利贏球。 法新社
柯瑞與巴特勒合體首秀順利贏球。 法新社

揮別熱火隊的巴特勒（Jimmy Butler），今天迎接轉戰勇士隊第一場比賽貢獻25分，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）更在第三節大演個人秀，單節狂轟5記三分球在內的24分，助隊扭轉兩位數落後劣勢，以132：111帶走勝利。

勇士首節握有34：31領先，但第二節前10投不中，開節將近5分半才由荷蘭新秀中鋒波斯特（Quinten Post）投進第一球、中斷公牛跨節18：0強攻，但前半節貧攻下讓公牛半場打完以69：55超前，第三節再打出一波14：4攻勢，領先擴大到83：59。

柯瑞在球隊大幅落後下接管戰局，先連飆進2記三分球再罰球得手，希爾德（Buddy Hield）也加入外線開火行列，柯瑞接續又追加3顆三分彈，單節就轟下24分，讓勇士從原本兩位數落後到97：94逆轉。

公牛第三節團隊拿25分，柯瑞一人得分就和公牛相去不遠；第三節灌進42分的勇士，第四節又在巴特勒領軍下打出18：2猛攻，差距瞬間擴大，最終就以132：111演出大逆轉。

柯瑞上半場只拿10分，第三節神準演出，此役三分球16投8中轟下全場最高34分，巴特勒25分，波斯特18分；公牛懷特（Coby White）三分球9投6中攻下27分，但球隊沒能守住大幅度領先，主場吞下本季第30敗。

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