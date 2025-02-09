NBA／說好的中鋒呢？傳威廉斯體檢未通過 湖人黃蜂交易取消

正當紫金球迷還在歡慶準備迎接黃蜂23歲潛力中鋒中鋒威廉斯（Mark Williams）之際，沒想到湖人球團今天卻宣佈，因為沒能滿足交易條件，雙方交易直接取消，球員將各自回到原本球隊。

The Lakers say that the trade between the Charlotte Hornets and the Lakers has been rescinded due to failure to satisfy a condition of the trade. — Jovan Buha (@jovanbuha) 2025年2月9日

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，此筆交易取消的原因很可能就是威廉斯的體檢未過。他透露，威廉斯在體驗中出現多項問題，導致未能通過，但並非是因為背部問題。湖人方面也對於他未來能否持續擔任先發中鋒有所疑慮。

Mark Williams' physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年2月9日

湖人在季中交易收下唐西奇（Luka Doncic）可說是震撼全聯盟，之後為了填補戴維斯（Anthony Davis）離開的禁區空缺，湖人又成功與黃蜂達成協議，送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、一個2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，得到威廉斯。

威廉斯在2022年只打了43場比賽，2023年打了19場，本季到目前為止則是打了23場，三年一共只打了85場比賽，其健康問題一直是外界疑慮。當初決定交易後，湖人方面認定對於他的健康狀態沒有太多疑慮，如今看來還是成了阻礙。

這突如其來的消息讓湖人再度面臨內線人手短缺的問題，後續只能從買斷市場尋求適合人選。