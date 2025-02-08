NBA／4年換3隊菜鳥合約跑不完 海蘭德遭老鷹裁掉

季中交易日前截止，包含大咖球星在內多名球員東家大洗牌。其中海蘭德（Bones Hyland）被快艇送往老鷹，而今天消息指出，球隊預計裁掉這位4年級生小將。

資深記者海恩斯（Chris Haynes）的消息指出，老鷹並不打算留下海蘭德，並準備在支付其新人合約最後一年的416萬美元（約台幣1.36億）剩餘薪資後，就裁掉他。

海蘭德在2021年以首輪籤被金塊選中，巔峰時期場均能砍下12.1分，成為重要的板凳暴徒，但最後因為角色定位和防守問題，被金塊送往快艇。轉隊後海蘭德再度因角色定位問題表現下滑，共計出賽71場僅得到場均7.8分，投籃命中率也相當慘澹，僅39.2%，三分球命中率則是34.9%。

海蘭德在季中交易前往老鷹後馬上被裁掉，而這也是他在進入聯盟4年內的第3支隊伍，現在成為自由球員的他還是有機會引起其他球隊青睞。