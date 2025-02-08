NBA／布萊恩「阿基里斯腱撕裂」實戰球鞋拍賣 以2100萬成交
湖人隊已故球星布萊恩（Kobe Bryant）2013年遭遇阿基里斯腱撕裂傷，嚴重影響後續球員生涯，他當天穿的實戰球鞋如今被拍賣，以66萬美元（約2100萬新台幣）成交。
美國時間2013年4月12日湖人與勇士隊交手，布萊恩第4節受傷倒地，他堅持罰完2球後退場，檢查結果顯示為阿基里斯腱撕裂。儘管布萊恩順利復出，但運動能力再也無法重返巔峰。
根據《Cllct》報導，當地時間周五這雙球鞋在蘇富比以66萬美元成交，這是史上拍賣最高價的布萊恩實戰球鞋。同場比賽布萊恩的實戰球衣，則在2024年6月以122萬美元價碼售出。
比賽結束時，這雙鞋被《Panini Authentic》收購，並請布萊恩親筆簽名，之後曾被私下賣出，直到現在才首次公開拍賣。
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