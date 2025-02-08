NBA／不滿自己捲進交易談判 美媒預測杜蘭特今夏可能出走
在季中交易截止日前，勇士、熱火與灰狼這3隊均表現出對太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）的濃厚興趣。
根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，這3支球隊都曾試圖透過各種交易方案獲得杜蘭特，但最終均未能如願；因為36歲的杜蘭特從未要求交易，也沒有表達要提前離隊的意願想法。
報導中指出，金州勇士曾提出以•巴特勒（Jimmy Butler）、庫明加（Jonathan Kuminga）、首輪選秀權、二輪選秀權以及選秀權交換等條件，試圖從太陽手中迎回杜蘭特。然而，當交易方案浮出水面時，杜蘭特對重返灣區毫無興趣，致使這筆交易最終流產。
隨著這一系列交易談判的進行，杜蘭特顯然對於自己被捲入不斷的交易猜測感到不滿。
資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，杜蘭特目前對於交易傳聞表現出明顯的排斥態度，他認為自己並未有任何離隊的打算，而這樣的猜測干擾了他的專注度。
溫德霍斯特表示，儘管目前交易沒有實現，但未來夏天會出現什麼動作很難說。「我認為現在預測杜蘭特將在夏天與太陽分手是合理的。」
「我只能說，杜蘭特最不高興的事情就是，他不知道自己參與了交易談判。」溫德霍斯特說。
杜蘭特本季薪資為5110萬美元，下一季是合約最後一年，年薪為5470萬美元。
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