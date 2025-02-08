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NBA／盼能帶給獨行俠球迷希望 戴維斯：迎接挑戰很興奮

中央社／ 綜合外電報導
戴維斯迎接生涯第3個新東家。 美聯社
戴維斯迎接生涯第3個新東家。 美聯社

達拉斯獨行俠日前送出球星唐西奇（Luka Doncic），向洛杉磯湖人換回明星中鋒戴維斯（Anthony Davis），引發球迷怒火。戴維斯今天出席記者會表示，希望用表現讓球迷看見希望。

日前獨行俠與湖人做出重磅交易，以當家球星唐西奇為主的交易包裹，換回戴維斯、克里斯提（Max Christie）與2029年的首輪選秀籤，此舉不僅掀起外界熱烈討論，更引發獨行俠球迷強烈不滿，甚至自發性決議在明天主場賽事前舉行抗議活動。

改披獨行俠戰袍的戴維斯今天出席加盟記者會表示，能夠理解獨行俠球迷的心情，並認為NBA就是一門生意，「我明白唐西奇對這支球隊、這座城市的意義，就像我知道自己對洛杉磯的重要性，所以他們有這樣強烈反應，我並未感到意外。」

戴維斯(左)、克里斯提(中)、馬丁正式加盟獨行俠。 路透社
戴維斯(左)、克里斯提(中)、馬丁正式加盟獨行俠。 路透社

戴維斯補充，不確定球迷在明天主場將有什麼反應，也不是自己能控制的，「我唯一能掌握的是上場比賽，然後盡全力幫助球隊贏得勝利，讓這座城市找回活力，同時也使得獨行俠球迷看見希望。」

稱讚唐西奇未來將成為NBA史上最佳的球員之一，戴維斯透露，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）選擇透過交易換回自己，代表獲得其信任，「我的責任是打好每場比賽，讓獨行俠球迷相信這筆交易的價值，我對這項挑戰感到興奮。」

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