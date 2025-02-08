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NBA／勇士記者曝巴特勒只是D計畫 杜蘭特不願回歸與格林無關

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、格林(右)。 美聯社
杜蘭特(左)、格林(右)。 美聯社

勇士隊交易大限前發動「4換1」交易，得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。不過勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）透露，巴特勒只是勇士的D計畫。

唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易到湖人隊後，就傳出勇士問遍聯盟所有球星交易可能性，雖追求太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）失敗，但成功談好巴特勒交易案。

不過勇士隨隊記者波爾爆料，巴特勒不是勇士的A計畫，「A計畫是喬治（Paul George）、B計畫是馬卡南（Lauri Markkanen）、C計畫是杜蘭特，D或E計畫才是巴特勒，這是一個非常好的備案。」

勇士去年休賽季曾追求喬治，但最終他和76人隊簽約，馬卡南則和爵士提前延長合約，交易截止日時還在冷凍期，無法被交易。

外傳格林（Draymond Green）可能是杜蘭特不願重返的原因，對此波爾表示，「我不認為這和格林有任何關係。只要太陽不在爭冠行列，杜蘭特遲早會想離開，誰知道？也許一年後甚至不到一年，他會改變對灣區的想法。」

Draymond Green Jimmy Butler Kevin Durant NBA季中交易 勇士 太陽 熱火

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