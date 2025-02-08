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NBA／哪齣？76人被活塞打爆 安比德和烏布瑞激烈爭吵後擁抱

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(左)和烏布瑞(右)激烈爭吵。截圖自影片畫面
安比德(左)和烏布瑞(右)激烈爭吵。截圖自影片畫面

76人隊今天與主將康寧漢（Cade Cunningham）缺陣的活塞隊交手，三巨頭都上場的情況下竟一度落後34分，當家球星安比德（Joel Embiid）還和隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）激烈言語衝突，最終也以112：125輸球。

第三節尾聲活塞發起快攻，安比德和烏布瑞回防不及，被輕鬆拿下2分。暫停後疑似是安比德指責烏布瑞回防太慢，兩人在板凳席激烈互嗆，烏布瑞大爆走，所幸最終以擁抱收場。

活塞輕鬆拿下本場勝利，射手畢斯利（Malik Beasley）投進9顆三分球，攻下生涯新高36分，成為球隊致勝頭號功臣。

安比德拿到23分7籃板6助攻，烏布瑞有14分11籃板，馬克西（Tyrese Maxey）砍進27分，喬治（Paul George）只有14分。

安比德是烏布瑞堪薩斯大學的學長，烏布瑞賽後強調兩人之間沒任何問題，「我和安比德的關係沒什麼好說的，我們是真正的兄弟。我進聯盟前就認識他，他也一樣，我們都是極具競爭心的球員。」

「無論我們在場上有何爭執，那都只是競爭的一部分。我們只是希望彼此變得更好，我認為球隊需要這種激情，展現出我們真的想贏，這就是事情發生的原因，我對他感情還是一樣，他對我也是這樣」烏布瑞說。

76人 Joel Embiid Kelly Oubre Jr. 活塞

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