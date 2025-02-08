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NBA／救命三分助太陽連4場贏爵士8分 艾倫：休息室沒有「毒」

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽神射手艾倫(8號)。 美聯社
太陽神射手艾倫(8號)。 美聯社

太陽隊今天在主場迎戰爵士隊，靠著「鬼神」艾倫（Grayson Allen）關鍵時刻連命中2記高難度三分球，將比賽帶進延長賽，以135：127拿下勝利。值得一提的是，本季太陽面對爵士4場都剛好贏8分。

季中交易大限前，關於太陽隊的傳聞不斷，ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）聲稱太陽隊休息室氣氛「有毒」。今天太陽面對爵士，杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）都因傷缺陣。

太陽末節浪費13分領先遭爵士超前，艾倫先投進三分球，時間剩1.2秒，太陽迅速犯規，結果爵士馬卡南（Lauri Markkanen）竟2罰全中，領先3分，留給太陽0.9秒反攻機會。隨後艾倫透過一次精彩的戰術配合命中高難度三分球，奇蹟般地將比賽逼進延長，太陽氣勢大振，最終壓制爵士取得重要勝利。

布克（Devin Booker）單核帶隊奮戰49分鐘，33投18中拿下本季新高47分，外帶11助攻6籃板。艾倫投進7顆三分球，得到21分7籃板6助攻，小寶兒（Bol Bol）獲得重用上場24分鐘，12分3火鍋都創本季新高。

爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）全場拿下19分22籃板3阻攻，菜鳥控衛柯利爾（Isaiah Collier）第4節表現出色，全場得到15分13助攻。

艾倫賽後正面回應，外界質疑太陽團隊氣氛，「這是一個非常快樂的休息室，一點毒都沒有。」

太陽近幾場關鍵時刻總是使用老將中鋒普拉里（Mason Plumlee）；而不是年輕有活力的新同學理查茲 （Nick Richards），對此太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）解釋，選擇普拉里第1個原因是直覺，第2是他比較熟悉太陽團隊運作。

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant 太陽 爵士

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