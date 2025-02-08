NBA／感覺已經不對！杜蘭特坦言「回不去了」 拒絕柯瑞邀請

交易大限日前截止，風雨不斷，其中勇士曾傳出想將太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）找回老東家，可惜最終遭到拒絕才退而求其次，選擇「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。而今天美媒《ESPN》爆出內幕，表示柯瑞（Stephen Curry）過去曾和「KD」談過此事，但對方卻表示「回不去了」。

報導指出，太陽、勇士和熱火曾討論三方交易，杜蘭特重返勇士，巴特勒則是轉戰太陽，柯瑞也在2月1日出面遊說老朋友，但杜蘭特回絕了這份好意。他表示回歸金洲的決定感覺「不太對」，現在合體「還不是時候」，並提到在太陽打球非常快樂，不打算離開。

Stephen Curry e Kevin Durant com a camisa do Golden State Warriors:



- 3 Finais da NBA em 3 anos.

- 2 títulos

- 164 vitórias e 46 derrotas



Você ligava a TV pra assistir um jogo e assistia um espetáculo.



Jogavam por música.pic.twitter.com/lLpykHTLCf — The Bay🇧🇷 (@TheBayBR) 2024年7月6日

雙方無法再續前緣的原因最早可追溯至2018年，當時還在勇士的杜蘭特和格林（Draymond Green）爆發爭吵，後者爆出「在你來之前我們已經是冠軍」的言論，讓這位歷史級得分手心中埋下離去的種子，最終在2019年迎來分手。

最終勇士無法打動杜蘭特，便找來巴特勒作為替代。接連不斷的交易傳聞，也讓戰績掙扎的太陽隊內充滿尷尬氛圍，尤其在週四對上雷霆的賽前訓練。《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）說道：「我會用『有毒』來形容太陽更衣室，聽說那次投籃訓練非常奇怪，每個人都緊張不安，不知道自己的未來是什麼。」