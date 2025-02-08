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NBA／馬刺菜鳥飆分創生涯新高 代理教頭讚：充滿侵略性

中央社／ 台北8日電
卡瑟爾轟出生涯新高33分。 路透社
卡瑟爾轟出生涯新高33分。 路透社

聖安東尼奧馬刺今天客場對戰夏洛特黃蜂，剛交易來到馬刺的新同學福克斯（De'Aaron Fox）原有機會扮演英雄，可惜最後在三分線出手時，比賽時間已到，被判進球不算，馬刺最終以116比117落敗。

馬刺日前透過三方交易從沙加緬度國王換來福克斯，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）合作，而福克斯日前披上馬刺戰袍首戰就有不錯發揮、拿下24分，關鍵時刻與溫班亞瑪完美配合，更助球隊贏得比賽。

馬刺今天客場挑戰賽前陷入6連敗的黃蜂，黃蜂憑藉著團隊單節5成命中率，首節取得34比22領先，半場打完仍維持12分領先局面。

黃蜂第三節仍保持一定火力，與馬刺單節各轟下30、31分，黃蜂帶著11分領先進入決勝節。

馬刺決勝節展開反攻，在最後1分鐘還落後2分時，福克斯倒數42.1秒先是飆進兩分扳平，並在還剩8.1秒時再進1球，率隊以116比114超前。

黃蜂靠著布里吉斯（Miles Bridges）在比賽結束前1.1秒飆進三分球，再度逆轉局面，而福克斯儘管隨後也投進三分，但裁判觀看重播，確認出手時已超時，因此判定不算，福克斯錯失為球隊建功機會。

黃蜂的布里吉斯、小鮑爾（LaMelo Ball）今天各得25分、24分，聯手幫助球隊擺脫6連敗。至於馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）替補出發轟下生涯新高33分，福克斯獲得22分、6助攻。

馬刺代理總教練強生（Mitch Johnson）稱讚，卡瑟爾打得很有侵略性，但團隊籃板今天輸對手15顆，讓他直言很失望，並將原因歸咎於與身體對抗性有關。

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