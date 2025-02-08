NBA／獨行俠因唐西奇又胖又傷選擇交易？米勒：停止人格暗殺

超級球星唐西奇（Luka Doncic）日前被獨行俠隊交易至湖人隊震驚籃壇，有報導指出，獨行俠對唐西奇太胖有疑慮，對此名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）直言，這對唐西奇是「人格暗殺」。

先前報導指出，獨行俠對唐西奇腿傷和體重控制不理想感到擔憂，因此主動找湖人隊談交易。獨行俠最後只換來戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，被外界認為是賤賣。

唐西奇昨天接受《TNT》訪問時，談到身體狀況被質疑，「沒關係，我這一生被質疑很多次，這只是另一個讓我準備好的動力，走上另一條道路。」

米勒也在節目上為唐西奇辯護，「我也批評過唐西奇，認為他需要更好的身體狀況，但我不喜歡獨行俠的人格暗殺。」米勒認為，「如果他體態不佳，不可能連5年入選年度最佳陣容第1隊，請停止對他的人格暗殺，說他體態不好又懶惰，我不喜歡這樣。」