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NBA／熱火總管「流淚」引反效果 巴特勒稱精神失常去意更決

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒透露熱火總管萊里曾在與巴特勒一對一談話的過程留下眼淚，但引起反效果。 美聯社
美媒透露熱火總管萊里曾在與巴特勒一對一談話的過程留下眼淚，但引起反效果。 美聯社

「士官長」巴特勒Jimmy Butler）季中大喊「吹密」與熱火隊撕破臉，最終離開邁阿密前往勇士隊。美媒《The Athletic》也在今天透露，球隊總管萊里（Pat Riley）在最後與巴特勒進行了一對一談話，並罕見留下眼淚。不料這位老將完全不吃「感情牌」，甚至更加深轉隊決心。

報導中表示，1月萊里曾與巴特勒進行談話，但這個過去以鐵血、生意至上著稱的總管展現反常一面，留下了不捨的淚水，「巴特勒在一年前失去了父親，萊里的父親也在他25歲時去世，因此萊里覺得自己能體會這種感覺」報導說道。

可惜「男兒淚」非但沒有打動「士官長」，更引起反效果。一位與巴特勒關係密切的消息人士爆料：「萊里接露內心的脆弱並沒有影響到巴特勒，他在會議結束後更加確信自己必須離開熱火，尋找新的下家。」而巴特勒本人更認為萊里的作為是「精神失常」，令人相當反感。

雙方最早出現嫌隙可以追溯至上賽季季後賽首輪，當時巴特勒因傷為出戰，最終熱火也輸給了塞爾蒂克隊。賽後這位明星球員就表示，如果身體健康必定能帶領球隊贏球，但卻被萊里反駁：「如果你不在場上，你就應該閉上嘴巴，停止評論對手。」

Jimmy Butler NBA季中交易 勇士 巴特勒 熱火 萊里

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