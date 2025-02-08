NBA／福克斯絕殺三分彈球進不算 馬刺飲恨黃蜂主場

加盟馬刺首戰即幫助球隊取勝的福克斯（De'Aaron Fox），在今天客場比賽原本有機會靠著一記絕殺三分球搶下連勝，可惜他在剩下1.4秒的最後一擊中多運了一次球，最後判定時間已到球進不算。黃蜂死裡逃生以117比116歡慶勝利，讓馬刺只能帶著遺憾離去。

DE’AARON FOX IS BEYOND CLUTCH



**shot doesn’t count**



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馬刺此戰陷入苦戰，整體進攻狀態不理想，導致前三節打完落後黃蜂11分之多；不過第四節靠著卡瑟爾（Stephon Castle）和瓦賽爾（Devin Vassell）聯手拿下22分，逐漸追回失分。

終場前7.9秒福克斯中距離跳投得手，突破雙方平手僵局，但隨後布里吉斯（Miles Bridges）底線接獲傳球命中關鍵三分球，反超前1分，僅留給馬刺1.4秒時間。福克斯再度操刀，可惜未能如願贏得勝利。

MILES BRIDGES 3 FOR THE LEAD WITH 1.1 SECONDS LEFT.



FOX COMES BACK AND HITS A BUZZER BEATER TO SPOIL IT.... BUT IT GETS CALLED OFF.@hornets win. What a finish. 🤯 pic.twitter.com/I3pl1jdI8F — NBA (@NBA) 2025年2月8日

致勝功臣布里吉斯攻下25分7籃板，傳出重要助攻的小鮑爾（LaMelo Ball）也有24分10助攻4籃板進帳；史密斯（Nick Smith Jr.）19分6籃板5助攻，取代威廉斯（Mark Williams）扛先發中鋒的迪亞巴特（Moussa Diabate）拿到9分15籃板6助攻。

福克斯獲得22分6助攻4抄截，菜鳥卡瑟爾替補轟進生涯新高33分；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）16分11籃板5阻攻3助攻，但三分球9投僅1中，瓦賽爾15分，索漢（Jeremy Sochan）11分12籃板。

WELCOME TO SAN ANTONIO DE'AARON FOX! pic.twitter.com/UF35oTKbzd — WembyMuse (@Wemby_Muse) 2025年2月8日

馬刺整場籃板球處於38比53的巨大劣勢，加上外線表現不如對手，成了比賽勝負的關鍵。