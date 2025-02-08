聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／福克斯絕殺三分彈球進不算 馬刺飲恨黃蜂主場
加盟馬刺首戰即幫助球隊取勝的福克斯（De'Aaron Fox），在今天客場比賽原本有機會靠著一記絕殺三分球搶下連勝，可惜他在剩下1.4秒的最後一擊中多運了一次球，最後判定時間已到球進不算。黃蜂死裡逃生以117比116歡慶勝利，讓馬刺只能帶著遺憾離去。
馬刺此戰陷入苦戰，整體進攻狀態不理想，導致前三節打完落後黃蜂11分之多；不過第四節靠著卡瑟爾（Stephon Castle）和瓦賽爾（Devin Vassell）聯手拿下22分，逐漸追回失分。
終場前7.9秒福克斯中距離跳投得手，突破雙方平手僵局，但隨後布里吉斯（Miles Bridges）底線接獲傳球命中關鍵三分球，反超前1分，僅留給馬刺1.4秒時間。福克斯再度操刀，可惜未能如願贏得勝利。
致勝功臣布里吉斯攻下25分7籃板，傳出重要助攻的小鮑爾（LaMelo Ball）也有24分10助攻4籃板進帳；史密斯（Nick Smith Jr.）19分6籃板5助攻，取代威廉斯（Mark Williams）扛先發中鋒的迪亞巴特（Moussa Diabate）拿到9分15籃板6助攻。
福克斯獲得22分6助攻4抄截，菜鳥卡瑟爾替補轟進生涯新高33分；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）16分11籃板5阻攻3助攻，但三分球9投僅1中，瓦賽爾15分，索漢（Jeremy Sochan）11分12籃板。
馬刺整場籃板球處於38比53的巨大劣勢，加上外線表現不如對手，成了比賽勝負的關鍵。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言