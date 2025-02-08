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NBA／理解獨行俠球迷的憤怒 戴維斯盼助達拉斯找回生機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴維斯今天出席獨行俠為他舉行的介紹記者會。 美聯社
戴維斯今天出席獨行俠為他舉行的介紹記者會。 美聯社

身為聯盟一線球星但卻在生涯首次的季中交易中未感受到新東家球迷的歡迎之情，戴維斯（Anthony Davis）在今天出席介紹記者會時表示，可以理解獨行俠隊球迷對於唐西奇（Luka Doncic）被交易出去的不滿，但他將會做好球員本分幫助，期待能帶給球迷希望與保證。

獨行俠在日前透過重磅交易案，將球隊一哥唐西奇送往湖人隊換回10屆全明星前鋒戴維斯，而獨行俠也成為戴維斯生涯效力的第3支球隊，但相較於前一次加盟湖人時受到的熱烈歡迎，這次戴維斯來到達拉斯卻絲毫感受不到球迷的喜悅，城市中反倒是充滿憤怒與不滿之情。

對於尷尬的處境，戴維斯坦言完全能理解獨行俠球迷的心情，「這顯然是一門生意，我知道唐西奇對這支球隊、這座城市的意義，我永遠不會淡化這一點，因為我也知道自己對於洛杉磯意味著什麼。所以我對球迷的反應並不訝異，但我的工作就是來打籃球，做我該做的事情，給球迷希望與保證，讓他們明白哈里森（Nico Harrison）為什麼把我帶到這邊。」

戴維斯預計在明天與火箭隊之戰於主場亮相，但球場外將會有一連串的抗議活動，甚至透過集資設立批評哈里森與獨行俠老闆的廣告看板，戴維斯說：「我不知道明天會是什麼狀況，但這我無法控制，我能控制的就是贏下比賽和盡可能幫助球隊，但最終我期待幫助這座城市恢復生機。」

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