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NBA／巴特勒預計明天迎勇士初登場 曝離開熱火只有1個遺憾

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。截圖自勇士官方X
巴特勒。截圖自勇士官方X

交易截止前勇士隊發動多隊交易，從熱火隊換來巴特勒Jimmy Butler），隨後以2年1.12億美元價碼續約。雖代價是送走奪冠功臣維金斯（Andrew Wiggins），但仍讓外界相當期待。根據外媒報導，這位老將預計在明天正式亮相，對上公牛隊。

在經歷與熱火鬧不合的拉扯後，巴特勒最終離開南灘，前往灣區。日前記者會他也自信表示，「我現在恢復快樂了，無論是自身情況或身邊的人都不同了。我現在迫不及待想打球。」而他並不在傷病名單中，因此預計在明天勇士對上公牛的比賽就能夠迎來初登場。

勇士在輸掉近4場比賽的3戰後，目前以25勝26敗位居西區第11名，掉出附加賽區讓他們急需改變現況，而巴特勒可能成為X因子。「球員有時會需要新的開始，球隊也是，」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說道：「光是從談話就能知道巴特勒相當興奮也準備好了，我想我們會看到很棒的他，這就是為什麼我們做了這筆交易。」

巴特勒受訪時談到離開熱火的最大遺憾，跟籃球完全無關，「我不久前在邁阿密開了自己的咖啡廳，但現在沒辦法再去了」，他也開玩笑表示：「所以我們只能想辦法把它開在舊金山了。」

Jimmy Butler NBA季中交易 勇士 巴特勒 熱火

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