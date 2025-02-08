NBA／湖人再補強！簽下防守悍將古德溫、裁掉22歲法國新秀

湖人隊在交易大限前與獨行俠隊換來超級球星唐西奇（Luka Doncic），再向黃蜂隊交易來23歲中鋒威廉斯（Mark Williams），被認為有爭冠實力，如今又以雙向合約簽下26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）。

古德溫擁有不俗防守能力，上季效力太陽與灰熊隊，出賽57場，平均得到6.5分4.4籃板2.7助攻。古德溫在本季開打前與湖人簽訓練營合約，但沒有擠進球員名單，隨後他回到湖人G聯盟球隊，出賽14場，場均14.6分5.9籃板3.3助攻2抄截，三分命中率30.1%。

前年熱身賽古德溫防守詹姆斯（LeBron James）時，曾將手貼在詹姆斯臉上，還用手指戳眼，引發球迷熱議。

Bron accidentally got poked in the eye 😳 pic.twitter.com/E84yPxjMYU — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年10月20日

湖人簽下古德溫後，將22歲法國新秀前鋒特奧雷（Armel Traore）裁掉。特勞雷本季只在NBA出賽9場，平均打7.4分鐘，貢獻1.6分1.7籃板。在G聯盟出賽8場，平均13.3分8.3籃板，三分命中率34.4%。