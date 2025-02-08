NBA／達拉斯全民公敵！獨行俠總管收死亡威脅、已聘請保鑣

獨行俠隊日前將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，換回戴維斯（Anthony Davis）等籌碼。根據ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）消息，獨行俠周日在主場與火箭隊交手將加強球場維安，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）收到死亡威脅，已聘請保鑣。

獨行俠球迷將在周日舉行活動，抗議總管哈里森和老闆艾德森（Miriam Adelson）家族。哈里森收到死亡威脅和種族歧視言論攻擊，他當天將不會坐在平時的球場座位上，哈里森的住家目前已受到全職保全團隊保護。

據先前報導，獨行俠發動這筆交易前只聯繫湖人，而不是將唐西奇放在市場上尋求更多報價，換來的籌碼也不如預期豐厚。這筆交易大部分媒體認為湖人血賺；獨行俠虧爆，網路上也出現各種陰謀論。

交易發生後，哈里森以「防守才能贏冠軍」為這筆交易辯護，也有報導稱獨行俠擔心唐西奇體態管理不佳。值得一提的是，當厄文（Kyrie Irving）加盟獨行俠時，哈里森有出席記者會；今天則缺席戴維斯的加盟記者會。反觀湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）笑容洋溢的出席唐西奇記者會。

哈里森自2021年起擔任獨行俠總管，先前在Nike擔任高層19年，與湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant）關係密切。佩林卡擔任布萊恩經紀人多年，據傳與哈里森有20年以上的交情。