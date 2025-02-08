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NBA／三分球大賽名單出爐 里拉德挑戰史上第3次三連霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德生涯第5度參加三分球大賽，將尋求挑戰史上第3次的三連霸。 美聯社
里拉德生涯第5度參加三分球大賽，將尋求挑戰史上第3次的三連霸。 美聯社

NBA官方公布了今年三分球大賽與技術挑戰賽的名單，公鹿球星里拉德（Damian Lillard）生涯第5度參加三分球大賽，將尋求挑戰史上第3次的三連霸。

除了里拉德外，其他參賽者分別為尼克的布朗森（Jalen Brunson）、活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、騎士的葛蘭德（Darius Garland）、熱火的赫洛（Tyler Herro）、勇士的希爾德（Buddy Hield）、籃網的強森（Cam Johnson）、快艇的鮑威爾（Norman Powell）。

歷史上共有7人完成三分球大賽二連霸，其中只有「大鳥」柏德（Larry Bird）和霍吉斯（Craig Hodges）達成過三連霸。

里拉德本季場均投進3.4顆三分球，三分命中率37.9%，他在歷史三分球命中數排行榜中高居第4，在追逐三連霸的過程中他將面臨其他射手的挑戰。

希爾德曾代表國王隊贏得2020年三分球大賽冠軍；赫洛每場9.7次出手可以投進3.8顆三分球，是所有參賽球員中最多，加上39.3%命中率，這3項數據皆是生涯新高。

鮑威爾本季場均得分創新高，其中三分球命中率高達43.1%，領先所有參賽者；而葛蘭德的三分命中率也是創下生涯新高的42.9%。強森本季得分創新高，他的三分命中率也有41.7%的水準。

不過值得注意的是，聯盟選擇讓活塞少主康寧漢出征三分球大賽，本季三分球命中率為35.4%，他的隊友畢斯利的長程火力更加旺盛，在今年三分球命中數僅次於愛德華（Anthony Edwards）。

至於上季參加三分球大賽結果首輪出局的布朗森，則是期盼能夠捲土重來。

另一方面，聯盟也公佈了技術挑戰賽的名單，共有4組人馬參加。其中最受矚目的莫過於馬刺「老少配」保羅（Chris Paul）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

地主勇士派出格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）；騎士隊為米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）、新秀隊則有老鷹里薩赫（Zaccharie Risacher）與巫師薩爾（Alexandre Sarr）組成的「法國連線」。

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