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NBA／傳籃網西蒙斯接近買斷合約 將面談騎士、快艇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
西蒙斯的合約將在今年到期。 法新社
西蒙斯的合約將在今年到期。 法新社

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，西蒙斯（Ben Simmons）傳出即將和布魯克林籃網達成合約買斷協議，28歲的他將成為自由球員。

消息人士指出，西蒙斯預計會在近期分別與快艇、騎士進行面談，在歷經和其他球隊會晤之後決定接下來要效力的球隊。

作為費城76人2016年選秀狀元，首年又因腳部骨折缺席整季，隔年正式以新人資格亮相，立即奪下年度最佳新秀，並在2018年至2021年間連續3次入選明星賽。

自2021年起，西蒙斯因背部傷勢與心理健康問題開始受到嚴重影響，甚至曾與76人鬧出罷賽風波，最終被交易到籃網，結束他在費城的動盪局面。在籃網期間，西蒙斯難以擺脫傷病陰影，3個賽季僅有1次單季出賽場次超過40場。

本季西蒙斯場均上場25分鐘，繳出6.2分、5.2籃板、6.9助攻的成績單。儘管身高6呎10吋的他在防守、傳球方面仍具備獨特優勢，但投射能力不足乃至於欠缺進攻慾望依舊是最大缺陷，也使其在某些戰術體系中難以發揮。

目前聯盟中超出薪資「第一層硬上限」的球隊，依規定無法與西蒙斯簽約，包含塞爾蒂克、湖人、金塊、公鹿、灰狼、尼克、太陽等；至於獨行俠與勇士因為薪資空間吃緊，也難以追逐西蒙斯。這使得西蒙斯能夠選擇的主要下家相對有限。

西蒙斯目前5年1.77億美元的合約已走到最後1季，本季薪資是4033.8萬美元。

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