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NBA／超越「籃球之神」紀錄 詹姆斯：需要喝杯紅酒、睡個好覺

中央社／ 綜合報導
詹姆斯以40歲又38天的年紀，成為NBA史上最年長單場攻下40分的球員，正式超越「籃球之神」喬丹在2003年締造的紀錄。 路透社
詹姆斯以40歲又38天的年紀，成為NBA史上最年長單場攻下40分的球員，正式超越「籃球之神」喬丹在2003年締造的紀錄。 路透社

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天豪取42分，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）成為史上最年長單場攻得40分的球員，並率隊以120比112力退金州勇士，助湖人取得近12戰的第10勝。

湖人與達拉斯獨行俠重磅交易，換來「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）後，今晚在主場迎戰勇士，雖然上半場結束取得大幅領先，未料易籃後差點遭到對手翻盤，所幸當家球星詹姆斯在終場前1分鐘飆進鎖定戰果的三分球，幫助湖人驚險捍衛主場。

值得一提的是，詹姆斯此役上場38分鐘，狂砍42分包含6記三分球，外帶17籃板、8助攻，僅差2助攻即能締造「大三元」，並且詹姆斯以40歲又38天的年紀，成為NBA史上最年長單場攻下40分的球員，正式超越「籃球之神」喬丹在2003年締造的紀錄。

「有什麼感想？我只覺得自己老了，然後現在非常需要一杯紅酒，加上好的睡眠，這是我第一件想到的事。」詹姆斯賽後接受媒體聯訪時表示：「最重要的是，我們順利贏得比賽，這是最關鍵的一件事。」

詹姆斯除改寫最年長單場攻下40分的紀錄，也是NBA史上最年輕單場攻下40分的紀錄締造者，他透露很開心在統計數據上再度並肩兒時偶像喬丹，並說：「在我的籃球旅程中，無論什麼時候跟偉大球員相提並論，我總是覺得何德何能，同時對這項運動充滿熱愛，所以真的很酷。」

此外，唐西奇因小腿受傷，首次披紫金戰袍一展身手最快可能是8日，不過湖人總教練瑞迪（J.J.Redick）說，以目前的情況而論，唐西奇比較可能在10日湖人對決猶他爵士的比賽上陣。

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