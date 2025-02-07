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NBA／與火箭布魯克斯爆發衝突 愛德華：大家都知道他打球骯髒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(左)與布魯克斯發生激烈衝突。 美聯社
愛德華(左)與布魯克斯發生激烈衝突。 美聯社

在灰狼送給火箭5連敗的比賽中，當家少主愛德華（Anthony Edwards）與布魯克斯（Dillon Brooks）在第二節中段發生激烈衝突，雙方在場上糾纏還互相開嗆，最終是在裁判與隊友介入之下才將兩人分開，避免出現更嚴重的肢體動作。

賽後，愛德華對布魯克斯毫不留情地發聲，直言道：「大家都知道布魯克斯是怎樣的人，他打球很骯髒。他是一個很有競爭意識的球員，我喜歡這一部分，但那些偷偷摸摸的小動作和骯髒把戲，真的讓人火大。」

愛德華補充說，布魯克斯在前一回合中打到了他的臉，導致他摔倒，而布魯克斯還嘲諷他：「你到底要哭多久？」愛德華憤而爆粗口回擊：「兄弟，你都打到我臉上了，你想我怎麼做？我就是不喜歡那種感覺，你幹了壞事卻又裝作什麼都沒發生。」

愛德華進一步表示：「我熱愛競爭，我們可以整天比賽、可以互相嗆聲，但當你開始用拳頭，那就超出籃球範圍了。」

他指出，布魯克斯那充滿爭議的進攻風格曾多次引起場上摩擦，「我記得幾年前他在曼菲斯效力時也做過類似的事，我當時的反應也一樣。我不介意競爭、推擠抓人，但一旦你動拳頭，我們都是成年人，絕對不該這麼做。」愛德華說。

這次衝突似乎激發了愛德華的鬥志，他全場轟下41分，更其中第四節獨拿16分，帶領灰狼後來居上擊敗火箭。

創下NBA史上最年輕達成1000記三分球的紀錄，更是生涯首度「背靠背」破40分，並且以14場破40分比賽躍居隊史之冠，愛德華可說是一吐怨氣。特別是在比賽尾聲，在一記關鍵跳投命中後，他更對著布魯克斯怒吼：「自從我和布魯克斯起衝突後，我完全忘記了疲勞！」

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