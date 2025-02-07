NBA／最年輕千顆三分！愛德華「背靠背」狂轟90分 連寫多項紀錄

昨天對公牛狂轟49分9籃板的愛德華（Anthony Edwards），今天面對西區勁旅火箭又飆出41分7籃板6助攻，特別是第四節一人獨拿16分，直接摧毀準備升空的火箭。

在愛德華的帶領下，灰狼單節打出35比16的猛烈攻勢，一舉扭轉局勢。愛德華也在和布魯克斯（Dillon Brooks）的激烈衝突中裡子面子雙贏。

對於愛德華的進攻肆虐，火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）讚道：「擁有一位能在比賽後段得分的特別球員，這真的很棒。我們在比賽初期對愛德華的防守太過鬆懈，頻頻讓他能夠從掩護下穿過，而且沒有按照比賽計劃執行。雖然第二節我們的防守有了很大改善，但在第四節卻毫無辦法可以限制住他。」

Anthony Edwards has scored 90 PTS in the last 48 hours 🤯🤯



After 49 last night, he put up 41 tonight with 16 in the 4th to go along with 7 rebounds and 6 assists!@Timberwolves have won 7 of their last 9 🔋 pic.twitter.com/kpeRQ2uomz — NBA (@NBA) 2025年2月7日

愛德華此戰命中5記三分球，達成生涯1000顆三分球的里程碑，也以23歲又186天超越唐西奇，寫下史上最年輕紀錄。

愛德華曾在1月4日和6日連兩戰拿到53分、37分，但這一次他直接升級版本，兩天轟進90分，創下生涯首次也是隊史最年輕「背靠背」破40分紀錄；生涯累積14次破40分的比賽，更超越唐斯（Karl-Anthony Towns）躍居灰狼隊史第一，同樣也是隊史最多單場超過45分的球員。

在灰狼隊史中，愛德華是第3位「背靠背」破40分的球員，前兩人分別是2014年的勒夫（Kevin Love）和2017年的維金斯（Andrew Wiggins）。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）稱讚愛德華，「他在快速決斷方面做得很棒。這幾場比賽他表現特別出色。」