NBA／唐西奇與AD季中互換 美媒評為北美史上10大震撼交易之首

獨行俠在季中發動交易，將陣中巨星唐西奇（Luka Doncic）送往湖人，換來戴維斯（Anthony Davis），震驚籃壇。而這筆驚天大交易不只在NBA歷史留名，更是被《Fox Sports》評選為北美運動史上10大震撼交易之首，超過了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1920年從被紅襪送至洋基的交易案。

2月2日獨行俠、爵士和湖人完成三方交易，唐西奇、戴維斯互換東家，讓外界感到不可置信。這是NBA歷史上第一次出現超級巨星互相換隊，也是首次有巨星在季中就被交易。此外，雙方並未喊出「交易我」，也沒有與管理層鬧不合，更讓這筆交易的原因疑雲重重。

《Fox Sports》近期評選北美運動史上10大震撼交易時，便將這筆交易案排在第一名，第二名則是震驚棒壇的貝比魯斯交易案。這位傳奇球星在效力紅襪期間曾3度助隊奪得世界大賽冠軍，不料球隊1920年將其送往洋基，讓貝比魯斯相當不滿，詛咒紅襪接下來100年都拿不了冠軍，是為「貝比魯斯魔咒」。而紅襪也在84年後才打破魔咒，奪下世界大賽冠軍。

除了唐西奇、戴維斯交易案外，榜單中也有不少NBA老面孔，包括「籃球皇帝」張伯倫（Wilt Chamberlain）轉戰76人、賈奈特（Kevin Garnett）前往塞爾蒂克聯手皮爾斯（Paul Pierce）、艾倫（Ray Allen）組成三巨頭，以及和「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）離開湖人去熱火輔佐「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）奪冠等大交易。