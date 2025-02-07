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NBA／勇士主帥批裁判漏吹湖人「8秒違例」 但承認非輸球主因
勇士隊今天作客湖人隊主場，下半場反撲失敗，以112：120輸球。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）批評裁判漏吹「8秒違例」。
比賽時間不到1分鐘，湖人以115：109領先，湖人後衛文森（Gabe Vincent）帶球，還沒過半場就差點掉球，傳給隊友詹姆斯（LeBron James）時，進攻時間似乎已達15秒，但裁判沒吹8秒違例。
柯爾當下氣得在場邊直跳腳，他賽後受訪時表示，「我看到一個8秒違例，那是非常明顯，所以我很失望沒響哨。」
不過柯爾也強調那不是勇士輸球的主因，「當你讓對手5次長傳快攻，完全沒防守意識而白送10分時，你就不配贏。」
柯爾喜歡勇士球員們下半場的拚勁，但期望別再輕易送分，例如轉換快攻或加罰狀態時還犯規，「他們今天罰了36球，給對方太多輕鬆得分機會，這才是決定比賽勝負的關鍵。」
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