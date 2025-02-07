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NBA／暴龍看重英格倫未來發展 總管：希望他長留多倫多

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面臨合約年的英格倫轉戰多倫多。 法新社
面臨合約年的英格倫轉戰多倫多。 法新社

多倫多暴龍在季中交易截止日前做了一筆出乎意料的買賣，用布朗（Bruce Brown）、歐林尼克（Kelly Olynyk）、2026年來自溜馬前4順位保護的首輪選秀權和一個2031年二輪選秀權，換來英格倫（Brandon Ingram）。

暴龍等於拿了先前交易席亞康（Pascal Siakam）的資產，換取面臨續約問題又飽受傷病影響的英格倫（Brandon Ingram），以一個陣容重建的角度來說，顯然是付出過高的成本。

不過暴龍高層十分看重英格倫的未來性，有助於讓暴龍更加成長茁壯。總裁尤基利（Masai Ujiri）表示：「我們認為英格倫是球隊未來不可或缺的一部分。他不僅是頂尖得分手，擁有多元化的進攻技巧。他能加入我們這支年輕核心陣中，對於我們在多倫多爭取勝利具有重大意義。」

對於外界擔憂英格倫會影響暴龍養成計畫的想法，總管韋伯斯特（Bobby Webster）也直言球隊目標不會變，本季依然會著重培養年輕球員，他認為交易英格倫是一個「長期策略」。「我們希望留下他，讓他在多倫多能夠一直待下去。」

受到腳踝受傷影響，英格倫可能還需要一段時間才能回到賽場，不過這對暴龍來說不是問題。目前暴龍戰績16勝36敗，居聯盟倒數第5，擁有42.1%的機率可以獲得前4順位選秀權，其中抽到狀元籤的機率為10.5%。

英格倫今夏將面臨續約問題，先前他追求一筆4年超過2億美元的續約價碼，和鵜鶘之間遲遲無法達成協議，最後決定將他交易走。

值得一提的是，去年夏天鵜鶘特別交易來墨瑞（Dejounte Murray），期盼他與威廉森（Zion Williamson）、英格倫的新組合能夠擦出新火花，然而3人先後遭遇受傷問題，還沒有合體過就宣告解散。

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