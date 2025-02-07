NBA／不滿勇士Thank You文 施羅德：我不行單獨一篇？
德國後衛施羅德（Dennis Schroder）在18小時內被交易3次，最終加入活塞隊。勇士球團今天發布感謝文，竟引來施羅德不滿。
勇士為了得到巴特勒（Jimmy Butler），總共送出維金斯（Andrew Wiggins）、安德森（Kyle Anderson）、華特斯（Lindy Waters III）、施羅德和2025年前10保護首輪選秀權。
維金斯在勇士效力6季，並幫助球隊在2022年奪冠，因此他的離隊令許多球迷不捨，勇士官方社群帳號也單獨發布一則感謝文；安德森、施羅德和華特斯則合併一文。
對此施羅德在貼文留言區表達不滿，「連為我單獨發一篇文都不值得？但還是謝啦！」
由於施羅德效力勇士不到2個月，且水土不服，因此這言論令許多球迷感到傻眼，「你只在那1個多月，冷靜點兄弟」、「你以為你是誰」、「你在這沒做到任何事」。
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