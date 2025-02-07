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NBA／40歲詹皇比肩喬丹還寫史上首見記錄 里夫斯：我跟他說謝謝

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

湖人隊40歲老將詹姆斯（LeBron James）夢回巔峰，今天面對勇士隊全場狂轟42分、17籃板、8助攻，比肩「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）紀錄，以120：112率隊贏球。

詹皇全場出戰38分鐘，25投14中，包含6記三分球，轟下本季新高42分，與喬丹成為史上唯二年滿40歲後，單場轟破40分的球員。另外，此戰前沒有年滿30歲的球員單場至少「30分、15籃板、5助攻、5顆三分球」，如今詹姆斯以40歲高齡拿下這數據。

詹皇受訪時被問到比肩喬丹的感受，他開玩笑表示：「我覺得我老了，現在需要喝杯酒，然後好好睡一覺，這就是我的想法。」

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）本場手感不佳，17投4中，其中三分球9中0，不過靠著擅長的罰球拿下15分，總共進帳23分。里夫斯受訪時提到詹皇達成壯舉，「我不覺得有人見過這種事，我拍他肩膀，跟他說謝謝，因為這場比賽我沒有站出來，做到自己該做的。」

LeBron James 勇士 喬丹 湖人 里夫斯

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