NBA／靠奪冠班底就夠！綠衫軍季中交易沒動作總裁喊「無聊」

季中交易在今天凌晨4點截止，包含唐西奇（Luka Doncic）和戴維斯（Anthony Davis）驚天交易在內，眾多球隊積極尋求補強。相比這些球隊，衛冕軍塞爾蒂克並沒有動作，甚至連總裁史蒂文斯（Brad Stevens）都在受訪時直呼「無聊透頂」。

「就球隊今年的狀況來說，今天簡直是無聊透頂，」史蒂文斯解釋道：「沒有任何事情發生，電話也沒有響起。我們討論了任何的可能性，並認定不會有什麼大動作。」

事實上，這次的「無聊」結果也在塞爾蒂克的預料之中。在去年成功奪冠後，球隊花費大量薪資空間簽下原班人馬，陣容完整不需要過多更動外，觸碰到「第二層硬上限（2nd Apron）」也讓他們失去操作空間，「我們願意，並且一直願意投入所有資源，雖然會被凍結一到兩年，但這就只是權衡後的成本效益考量，因為我們真的很喜歡這個團隊。」史蒂文斯說道。

塞爾蒂克目前以36勝16敗位居東區第2，但進入2025年後勝率稍微下滑，取得12勝7敗。而對此史蒂文斯並不擔心，他提到賽季期間球隊難免經歷勝敗，但整體而言依然在步調上。

塞爾蒂克目前並未將招滿15人名單，而他們也在不久前與被公牛裁掉的前鋒克雷格（Torrey Craig）簽約，進一步增加側翼深度。