NBA／約柯奇大三元、波特連3場破30分 金塊擠下火箭升至西區第3
今年季中交易因獨行俠送走當家球星唐西奇（Luka Doncic），引爆各隊瘋狂軍備競賽，共有63名球員換了新東家，全聯盟僅有金塊、魔術、灰狼和拓荒者沒有參與到交易之中，其中金塊和魔術就在今天丹佛正面交鋒。
雖然沒有進行陣容調整，不過金塊近期狀態火熱，約柯奇（Nikola Jokic）又是大三元寫日記的一天，只上場31分鐘就拿下28分12助攻10籃板2抄截，加上波特（Michael Porter Jr.）再度發揮神射，16投11中包含5記三分球，拿到全場最高30分，金塊前三節打完領先25分，全場最多贏到33分，以112比90輕鬆取勝。
金塊收下5連勝，同時加上火箭5連敗所賜，排名一舉超越，挺進到西區第3，和灰熊仍有2.5場勝差。
賽後談起這場勝利，金塊主帥馬龍（Michael Malone）強調防守的重要性。「顯然我們是最關注防守這一塊。此戰我們把對手限制到只得到90分，這是非常不錯的數字。」
約柯奇完成本季第24次大三元，而且前46場比賽就達成，如此速度是他生涯最快，這也是他生涯第154次大三元。以約柯奇拿大三元的速率，有望超越2022-23年賽季創下的單季29次個人紀錄。
一直都在交易傳言中的波特，如今確定可以安穩留在球隊，他也展現絕佳狀態，個人連續3場比賽至少拿到30分，生涯首見，且3戰三分球29投17中，命中率高達58.6%。
穆雷（Jamal Murray）此役因傷並未上場，布勞恩（Christian Braun）拿到16分8籃板4助攻3抄截，葛登（Aaron Gordon）11分7助攻。史特羅瑟（Julian Strawther）生涯首次擔任先發，8投僅1中得到2分3籃板3助攻。
魔術以卡特（Wendell Carter Jr.）的19分為最高，班凱羅（Paolo Banchero）18分8籃板4助攻3阻攻，華格納（Franz Wagner）17投6中得到14分4籃板4助攻。
冠軍功臣凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）隨魔術重返丹佛主場，受到球迷熱烈歡迎，球團特別播放致敬影片。這場比賽他拿到7分。
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