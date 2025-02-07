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NBA／柏金斯稱自己才是「雷霆三少」時期領袖 KD：瘋狂言論

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆三少衛斯特布魯克(左)、杜蘭特（中）、哈登(右)。 美聯社
雷霆三少衛斯特布魯克(左)、杜蘭特（中）、哈登(右)。 美聯社

ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）曾與太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在雷霆隊共事多年，他今天在節目上語出驚人表示，當年雷霆的領袖是他，而不是杜蘭特。這段言論引來杜蘭特在社群媒體上回擊。

柏金斯2010-11賽季到2014-15賽季期間與杜蘭特共同效力雷霆。2011-12賽季是哈登（James Harden）效力雷霆最後1季，與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、杜蘭特被譽為「雷霆三少」，柏金斯則是先發中鋒，直到總冠軍賽才不敵熱火隊。

雷霆三少時期的柏金斯(左)、老將柯利森(中)、杜蘭特(右)。 美聯社
雷霆三少時期的柏金斯(左)、老將柯利森(中)、杜蘭特(右)。 美聯社

柏金斯在節目上語出驚人，認為他才是雷霆領袖，「一支球隊最好的球員不一定是領導者，當我在雷霆時，不是杜蘭特，不是衛斯特布魯克，也不是哈登，我和柯利森（Nick Collison）才是一起領導的人。」

柯利森職業生涯14季都效力雷霆，雖出賽910場只有177場先發，場均僅5.9分5.2籃板，但他備受隊友及球迷尊敬，當年雷霆闖進冠軍賽他31歲，柏金斯則是27歲。

對此，杜蘭特在社群媒體X發文回擊，「我知道可能有點誇張，但這言論絕對是我這周看過最瘋狂的鬼話。」

Kendrick Perkins Kevin Durant 雷霆

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