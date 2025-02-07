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NBA／說好的搶狀元？西蒙斯轟垮國王 拓荒者近11戰勇奪10勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
西蒙斯外線神準轟垮國王。 法新社
西蒙斯外線神準轟垮國王。 法新社

原本被外界認為要擺爛爭取狀元籤的拓荒者，近期卻是愈戰愈勇，主場面對季中交易大動作引進拉文（Zach LaVine）的國王，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）第四節轟進4記三分球狂砍16分，幫助球隊甩開對手，以108比102拿下勝利。

拓荒者強勢取得6連勝，同時在最近11場比賽中豪取10勝，期間場均失分100.2分，平均淨勝對手13分，包含雙殺太陽和魔術，也戰勝東區前段班公鹿、溜馬、熱火，含金量十足。目前拓荒者和西區第10名的國王勝差大幅縮小到僅有2.5場，甚至有機會一拚附加賽資格。

西蒙斯全場三分球12投8中，攻下30分6助攻，夏普（Shaedon Sharpe）拿下24分，艾頓（Deandre Ayton）18分8籃板4助攻2阻攻；卡瑪拉（Toumani Camara）雖然13投2中，仍搶下14個籃板，葛蘭特（Jerami Grant）進帳12分。拓荒者一共轟進16記三分球，比國王多了6顆。

國王雖然大手筆換來拉文，但他加入的兩場比賽都落敗，且最近8場比賽一共輸了6場，在西區卡位戰面臨危機。

拉文得到22分4籃板1助攻，德羅展（DeMar DeRozan）22分7助攻4籃板，蒙克（Malik Monk）21分7籃板4助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）10分14籃板4助攻。國王替補得分依然是問題，一共只有15分進帳，遠低於拓荒者。

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