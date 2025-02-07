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NBA／湖人交易來唐西奇+威廉斯變強？巴克利：不如獨行俠
湖人隊交易大限前神交易連發，一口氣補進超級球星唐西奇（Luka Doncic）和23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams），多家媒體和球迷們都認為湖人是贏家，甚至能衝擊今年冠軍，但傳奇球星巴克利（Charles Barkley）仍不看好。
巴克利今天在節目上分析西區戰力，「雷霆是現在最強的球隊，我不覺得湖人比獨行俠強，甚至不確定他們比灰熊或火箭更強。」
巴克利不看好唐西奇能適應湖人，「唐西奇從來沒打過無球，他現在持球時間可能會比人生中任何時候都少，不能把幾名頂級球員湊在一起，就認為一切會順利。」
湖人目前戰績30勝19敗，在西區只落後雷霆、灰熊、金塊和火箭隊。唐西奇目前仍在養傷，預計下周二主場迎戰爵士隊時復出。
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