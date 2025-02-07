快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

NBA／湖人獨行俠世紀對決球星也瘋狂 愛德華：我會買場邊票

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼愛德華表示湖人與獨行俠在達拉斯的比賽一定會買票觀賽。 路透社
灰狼愛德華表示湖人與獨行俠在達拉斯的比賽一定會買票觀賽。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）和戴維斯（Anthony Davis）互換東家堪稱世紀大交易，不僅球迷無法置信，連球員們都感到驚訝。湖人獨行俠下次交手也引起關注，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）就表示若球隊當天沒有比賽，「我一定會買票在場邊觀賽。」

本賽季最令人矚目的季中交易，莫過於獨行俠將陣中絕對核心唐西奇送走，換來前湖人頂級長人戴維斯，兩隊交易後的下一次交手也被譽為是必看比賽。

對此愛德華當起「吃瓜群眾」，在個人社群分享道：「我很期待看到達拉斯和湖人在獨行俠主場的首次對決，真的超級興奮，我的老天。如果我當天沒比賽，我一定會買場邊票，認真的。」

湖人將在2月26日主場交戰獨行俠，4月10日則是獨行俠作東，而灰狼剛好這兩天都沒有比賽，愛德華有望如願在現場觀看這場「歷史對決」。

Anthony Davis Anthony Edwards Luka Doncic NBA季中交易 湖人 灰狼 獨行俠

相關新聞

NBA／柯瑞末節19分無用 40歲的詹姆斯砍42分率湖人4連勝

在這次季中交易大限前都進行了重磅交易的湖人隊與勇士隊在今天交鋒，儘管兩隊新援唐西奇（Luka Doncic）與巴特勒（J...

NBA／巴特勒預告後天出戰公牛 選10號向好友內馬爾致敬

勇士隊昨天透過四隊交易案與熱火隊換來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），並在今天為他舉行介紹記者會，而巴特勒也預...

NBA／AD和詹皇再度聯手！明星賽歐尼爾隊還有柯瑞、KD

明星賽今年分為3隊，由「TNT天團」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）各自組隊，其中歐尼爾隊掌握「流量密碼」，讓詹姆

NBA／湖人交易來唐西奇+威廉斯變強？巴克利：不如獨行俠

湖人隊交易大限前神交易連發，一口氣補進超級球星唐西奇（Luka Doncic）和23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams），多家媒體和球迷們都認為湖人是贏家，甚至能衝擊今年冠軍，但傳奇球星巴克

NBA／大洗牌！季中交易63名球員換隊 美媒點湖人成最大贏家

季中交易在今天凌晨4點截止，據統計，包含唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）、巴特勒（Jimmy Butler）和福克斯（De'Aaron Fox）等一眾大咖球星在內

NBA／2024-25年季中交易彙整 30隊球員異動懶人包

2024-25年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，不過整個交易市場在獨行俠日前無預警將年僅25歲當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人換取頂尖長人戴維斯（Anthony Davis）後，聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。