NBA／湖人獨行俠世紀對決球星也瘋狂 愛德華：我會買場邊票

唐西奇（Luka Doncic）和戴維斯（Anthony Davis）互換東家堪稱世紀大交易，不僅球迷無法置信，連球員們都感到驚訝。湖人與獨行俠下次交手也引起關注，灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）就表示若球隊當天沒有比賽，「我一定會買票在場邊觀賽。」

本賽季最令人矚目的季中交易，莫過於獨行俠將陣中絕對核心唐西奇送走，換來前湖人頂級長人戴維斯，兩隊交易後的下一次交手也被譽為是必看比賽。

對此愛德華當起「吃瓜群眾」，在個人社群分享道：「我很期待看到達拉斯和湖人在獨行俠主場的首次對決，真的超級興奮，我的老天。如果我當天沒比賽，我一定會買場邊票，認真的。」

湖人將在2月26日主場交戰獨行俠，4月10日則是獨行俠作東，而灰狼剛好這兩天都沒有比賽，愛德華有望如願在現場觀看這場「歷史對決」。