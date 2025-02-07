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NBA／柯瑞末節19分無用 40歲的詹姆斯砍42分率湖人4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人詹姆斯今天攻下42分外帶17籃板、8助攻，也是他在40歲後首度單場進帳40分，加入原本只有喬丹獨自在的的40歲砍40+分俱樂部。 路透
湖人詹姆斯今天攻下42分外帶17籃板、8助攻，也是他在40歲後首度單場進帳40分，加入原本只有喬丹獨自在的的40歲砍40+分俱樂部。 路透

在這次季中交易大限前都進行了重磅交易的湖人隊與勇士隊在今天交鋒，儘管兩隊新援唐西奇（Luka Doncic）與巴特勒（Jimmy Butler）都未上陣，但傳統好戲「詹庫大戰」仍是精采上演，湖人在詹姆斯單場42分、17籃板、8助攻領軍下一路壓著勇士打，而勇士柯瑞（Stephen Curry）雖然末節豪取19分力挽狂瀾，但最終湖人仍是以120：112帶走四連勝。

湖人與勇士在本周先後拋出交易震撼彈，湖人迎來唐西奇與年輕中鋒威廉斯（Mark Williams）被認為是季中交易的大贏家，勇士則是補進明星前鋒巴特勒，三人儘管在今天都未出賽，但有望在未來一至二場比賽就代表新東家上陣。

在新援尚未登場的情況下，今天勇湖大戰焦點自然也放在柯瑞與詹姆斯的對決上，不過上半場柯瑞手感不佳，讓勇士在進攻端顯得力不從心，反觀湖人詹姆斯卻是在上半場就火力全開，第二節開打後不久連續投進三顆三分球，幫助湖人將領先差距一度擴大到22分，上半場打完湖人也保有20分領先優勢。

不過易籃後勇士也展開猛烈反撲，尤其是手感不佳的柯瑞在第四節及時甦醒，他單節投進4記三分球拿下19分，其中包括比賽最後3分40秒幫助勇士追近到5分差距，但關鍵時刻詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）挺身接管戰局，包辦了湖人比賽最後11分中的9分，助隊以8分差距收下四連勝。

湖人詹姆斯今天攻下42分外帶17籃板、8助攻，也是他在40歲後首度單場進帳40分，里夫斯則有23分進帳，不過三分球9投0中，至於勇士則以柯瑞37分最佳，也是他生涯例行賽第300場單場30分賽事，可惜仍無法幫助球隊贏球。

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