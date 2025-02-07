NBA／前勇士榜眼威斯曼被溜馬交易到暴龍 隨後遭釋出

溜馬隊在交易截止日前將23歲中鋒威斯曼（James Wiseman）和現金送去暴龍隊，換回2026年受保護次輪選秀籤，結果他隨後就遭暴龍釋出。

2020年威斯曼以榜眼之姿風光加入勇士隊，當年狀元是灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），探花則是黃蜂隊少主小鮑爾（LaMelo Ball）。

威斯曼則未能兌現天賦，生涯第3季被交易到活塞隊，第4季表現普通，本季開打前轉戰溜馬，只打5分鐘就因為左腳跟腱撕裂整季報銷。

威斯曼生涯只出賽148場，平均得到9.1分5.6籃板。威斯曼下賽季有球隊選擇權，但暴龍直接選擇裁掉他，目前正式球員名單有2個空位。