NBA／巴特勒預告後天出戰公牛 選10號向好友內馬爾致敬

勇士隊昨天透過四隊交易案與熱火隊換來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），並在今天為他舉行介紹記者會，而巴特勒也預告自己最快在後天出戰公牛隊的比賽中就能登場，並且將會竭盡全力幫助勇士重返冠軍王座。

在過去一段時間因「賣我」風波與熱火球團決裂並遭到三度禁賽後，巴特勒昨天如願透過交易案轉戰勇士，並將與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）組成「三巨頭」陣容，而兩位新隊友也都在昨天紛紛向他表達歡迎之意。

而今天勇士球團也為巴特勒舉行介紹記者會，並直言加盟勇士後將讓他重新找回打籃球的意義，「我很興奮這裡有一支陣容超強的球隊，這讓我們可以一起完成一些特別的事情。我很開心自己能夠再次打有意義的籃球，接下來我將會竭盡所能做每個人都希望我做的事情，那就是贏得總冠軍。」

在昨天確定被交易到勇士後，巴特勒隨即宣布放棄明年合約選擇權並與勇士完成2年1.21億美元的續約，他坦言儘管自己不是因為這個因素而來到勇士，但這件事確實也讓他感到開心，「我確實感到開心，但我認為更重要的是我能重新打球，我現在只想上場，盡情享受比賽、微笑和奔跑，而且在這裡我將不會被禁賽。」

談到過去一段時間與熱火的紛爭，巴特勒儘管不願意提及想離開的原因，但他也直言現在已經找回快樂，也將祝福熱火一切順利，「這中間有許多來來回回的爭論，但一切可以停止了。他們給了我機會，我感覺自己已經盡最大努力回報他們，我很尊敬熱火隊，也很尊重熱火管理階層以及我的前隊友們，我祝他們一切順利。」

對於加盟勇士後選擇10號作為背號，巴特勒也強調是向好友、足球巨星內馬爾致敬，而這同時也是勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在勇士新秀時期的背號，他也告訴巴特勒，希望有一天他能把10號球衣掛到球場上空。