NBA／溜馬透納交易截止日再度「倖存」現役僅8人10年未轉隊

溜馬隊長人透納（Myles Turner）幾乎每年都在交易流言上，今年也不例外。隨著交易大限到期，透納確定留在溜馬，他也發文曬出1張「SURVIVOR（倖存者）」圖片。

透納擁有出色阻攻能力，還有不俗的投射能力，是近年許多強隊補強的目標，本季他出賽45場，平均得到15.4分6.7籃板1.8阻攻，三分命中率高達40.2%，合約將在本季結束後到期，年薪為1993萬美元。

今年是透納效力溜馬隊的第10個賽季，他與金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、太陽隊布克（Devin Booker）和勇士隊魯尼（Kevon Looney）加入生涯10年未轉隊俱樂部。

現役除了上述4人外，還有勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的16年、格林（Draymond Green）13年、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）12年、76人隊安比德（Joel Embiid）11年。