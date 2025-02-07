NBA／到底要去哪隊？ 老將塔克5天內第3度被交易但會被買斷

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火將39歲老將塔克（PJ Tucker）送往暴龍，外加1枚次輪籤和部分現金交易來防守大鎖米契爾（Davion Mitchell）。

原先待在快艇的塔克在上週被球隊交易至爵士，以換取中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），不久後又在巴特勒（Jimmy Butler）多隊交易案中成為包裹，被送往熱火。如今他再次被交易，生涯第3度來到暴龍，這也是這位老將5天以來第3次遭到交易。不過他預計不會留隊，而是進入買斷市場。

熱火透過交易找來米契爾，26歲的他在在2021年選秀以首輪第9順位被國王選中，以黏人的優異防守見長，本賽季前往暴龍後出賽44場有22場先發，創生涯單季新高，並得到場均6.3分4.6助攻。