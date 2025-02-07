NBA／獨行俠斷綠衫軍4連勝 基德坦言大限已過如釋重負

在高潮迭起的季中交易大限於今天截止後，歷經異動的獨行俠隊在今天作客塞爾蒂克隊主場就打出新氣象，在戴維斯（Anthony Davis）、馬丁（Caleb Martin）兩位新血還未出賽的情況下，就靠著團隊3人得分在20分以上的表現，以127：120中斷了「綠衫軍」的四連勝。

獨行俠在今年交易大限前無預警的將仍在養傷的球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊，換回明星前鋒戴維斯與克里斯提（Max Christie），又將葛萊姆斯（Quentin Grimes）送到76人隊換來馬丁，動搖基石的異動引發軒然大波。

談到這次管理階層在季中交易大限前將唐西奇送走，引發不少獨行俠球迷的反彈，在今天賽前總教練基德（Jason Kidd）也呼籲球迷必須冷靜，「我們擔憂的是球員和管理層的人身安全，我們都希望球迷能夠保持理性，並記住籃球只是一場比賽，生命比起籃球重要多了。」

對於交易大限在今天已截止，基德也坦言如釋重負，「這對球員和教練來說都是好事，至少不會再有交易，不過現在買斷市場已經開啟，狀況還是可能改變，現在我們只希望現有陣容都能保持健康。」

而在今天出戰塞爾蒂克的比賽中，獨行俠的3名新援僅有已經出賽過的克里斯提登場，而他也繳出亮眼表現，替補上陣30分鐘攻下15分、6籃板，是獨行俠6名得分上雙球員中的一員，包括湯普森（Klay Thompson）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、馬歇爾（Naji Marshall）得分都在20分以上，其中湯普森在上半場就拿下23分，團隊多點開花的攻勢幫助獨行俠在三節打完已經取得21分領先，最終也以7分差距終止三連敗，並中斷塞爾蒂克四連勝。