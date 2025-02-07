NBA／柯瑞和KD近期有談話！低估後者不想重返勇士態度

勇士隊曾傳出想在交易截止日前爭取杜蘭特（Kevin Durant）加盟，但遭到杜蘭特拒絕，勇士隨後轉與熱火隊交易「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），有消息指出，柯瑞（Stephen Curry）低估杜蘭特不想重返勇士的態度。

杜蘭特曾與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）共組「宇宙勇」，拿下2座總冠軍，但仍有不少球迷質疑杜蘭特獨自帶隊的能力。

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，「過去幾天某個時刻，柯瑞曾和杜蘭特進行一次對話，這讓他確信雙方重聚的可能性極低。勇士管理層和老闆也集體低估，杜蘭特對於回歸勇士的冷漠程度。一名球隊消息人士直言，這件事不可能發生。」

ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也提到，勇士、太陽和熱火之間有一筆交易討論，若成真杜蘭特將回到勇士，但杜蘭特表明不想重聚。