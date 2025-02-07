NBA／互換東家後首秀快來了！唐西奇、戴維斯一周內上陣

唐西奇（Luka Doncic）和戴維斯（Anthony Davis）季中交易互換東家，震驚籃壇，兩人何時迎來首秀也備受關注。根據知名記者史坦（Marc Stein）透露，前者預計下週二將披上紫金戰袍對上爵士，而後者雖然今天並未代表獨行俠出戰塞爾蒂克，但教練基德（Jason Kidd）表示最快周日就能夠看到這位大個亮相。

唐西奇因為左腿拉傷，去年聖誕大戰後便缺席至今，原先預計在2月8日獨行俠對上火箭的比賽中回歸，現在則推遲至下周二復出，以湖人球員身分交手爵士；戴維斯同樣因傷病問題，1月28日後就持續缺陣。而基德在今天表示，子弟兵最快會在周日獨行俠對上塞爾蒂克的比賽中回歸。

對於前往湖人聯手偶像詹姆斯，唐西奇雖然震驚但也感到興奮，「對這個不可思議的機會充滿感激，籃球對我來說代表一切，無論在效力哪支隊伍，我都會帶著相同喜悅、熱情，並以奪冠為目標。」

值得注意的是，2月17日的明星賽詹姆斯將和戴維斯再度合體，也讓球迷能夠回味「詹戴連線」。