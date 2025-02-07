NBA／施羅德真的被交易到活塞！「台灣最強高中生」預言成真後道歉

施羅德（Dennis Schroder）最終被交易到活塞隊，美國知名網紅「台灣最強高中生」Ray半年前的預言成真，引發網友熱議，Ray也在X向施羅德道歉。

Ray與美國當紅直播主賽納特（Kai Cenat）在日本巧遇後爆紅，兩人成為最佳拍檔，Ray也跟著紅遍全美，跟美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）合影後也紅回台灣，被封為台灣最強高中生。Ray曾與NBA球星厄文（Kyrie Irving）和伊古達拉（Andre Iguodala）面對面問答，並互相切磋球技，羨煞不少球迷。

Kyrie Irving teaches Ray some lessons to become better at basketball after messing up the drills 😭🔥 pic.twitter.com/tToO1ZJSYQ — Slatt♱ (@SlatDontMiss) 2024年11月29日

去年8月施羅德在開遊戲直播，不料Ray竟號召粉絲到施羅德的直播聊天室刷「你被交易去活塞了！」施羅德無奈回應：「別來鬧了，我只是在玩遊戲，這是個玩笑。」

沒想到施羅德先被勇士隊作為交易巴特勒（Jimmy Butler）的籌碼，輾轉於熱火和爵士，不到24小時又被交易，將前往活塞報到。

Ray的玩笑話成為預言，他在X發文向施羅德道歉，「我對施羅德感到抱歉，我不知道這真的會發生。」