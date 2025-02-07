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NBA／大洗牌！季中交易63名球員換隊 美媒點湖人成最大贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
據統計，NBA季中交易共63名球員前往新東家，其中美媒認為拿到唐西奇的湖人是最大贏家。 截圖自ESPN官方X
據統計，NBA季中交易共63名球員前往新東家，其中美媒認為拿到唐西奇的湖人是最大贏家。 截圖自ESPN官方X

季中交易在今天凌晨4點截止，據統計，包含唐西奇Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）、巴特勒（Jimmy Butler）和福克斯（De'Aaron Fox）等一眾大咖球星在內，共63名球員前往新東家，聯盟可謂經歷大洗牌。其中美媒《ClutchPoints》分析，湖人成為本次交易最大贏家。

本季的季中交易完美體現了「聯盟中沒有誰是非賣品」這句話，先是唐西奇披上紫金戰袍，和戴維斯互換東家、接著拉文（Zach LaVine）離開風城前往國王，福克斯則是來到馬刺聯手新生代怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama），交易截止日前再爆出「士官長」巴特勒移師勇士。

《Underdog NBA》在社群中發布貼文，列出季中交易球員名單，而名單人數高達63人，聯盟可能迎來全新面貌。至於哪隊成為本次交易贏家，美媒《ClutchPoints》點名迎來唐西奇和23歲中鋒威廉斯（Mark Williams）的湖人，「詹姆斯（LeBron James）走向生涯終點，緊接著的唐西奇將開啟湖人籃球的新時代。可以明確表示，這支球隊想要再次奪冠。」

Anthony Davis Jimmy Butler Luka Doncic NBA季中交易 唐西奇 湖人

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