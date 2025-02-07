NBA／AD和詹皇再度聯手！明星賽歐尼爾隊還有柯瑞、KD

明星賽今年分為3隊，由「TNT天團」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）各自組隊，其中歐尼爾隊掌握「流量密碼」，讓詹姆斯（Lebron James）和戴維斯（Anthony Davis）再度聯手。

今年NBA明星賽改制，新秀對抗賽28名球員共分成4支隊伍，將在台灣時間2月15日進行3場比賽，冠軍隊伍將可參加台灣時間17日進行的明星賽。TNT天團將選出3隊，進行「4隊、3場比賽」的小型錦標賽。

湖人隊日前為得到超級球星唐西奇（Luka Doncic），將待了6年的戴維斯交易至獨行俠隊，如今歐尼爾讓兩人在明星賽重逢，這隊伍還有勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿隊里拉德（Damian Lillard）、快艇隊哈登（James Harden）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），清一色都是美國籍球員。

史密斯第2順位選人，成員以年輕新星為主，包含灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、雷霆隊威廉斯（Jalen Williams）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、熱火隊赫洛（Tyler Herro）、騎士隊葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）。

巴克利第3順位選人，他與歐尼爾唱反調組成國際隊，成員有金塊隊塞爾維亞約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿隊希臘怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷霆隊加拿大亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺隊法國溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、溜馬隊喀麥隆席亞康（Pascal Siakam）、火箭隊土耳其森根（Alperen Sengun）和尼克隊多明尼加唐斯（Karl-Anthony Towns），只有騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）是美國籍球員。