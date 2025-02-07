NBA／「奴隸說」餘威！18小時被交易3次 施羅德輾轉加入活塞

在被勇士作為交易巴特勒（Jimmy Butler）的籌碼後，原先輾轉於熱火和爵士的施羅德（Dennis Schroder）不到24小時又被交易，將前往底特律報到。

活塞先前曾接收來自76人的馬丁（KJ Martin），如今他們將馬丁、理查森（Josh Richardson）和1個2028年二輪選秀權交易到爵士，獲得施羅德。

施羅德在勇士期間明顯水土不服，數據表現大幅下滑，且幾乎所有進階數據都創下生涯新低；爵士原本就不打算續留施羅德，正好活塞因為主力控球艾維（Jaden Ivey）左腿動刀可能賽季報銷，因此引進施羅德後將會續用。

活塞將是施羅德生涯加入的第9支球隊，也是他本季效力的第4支球隊。施羅德的合約將在今年到期，年薪為1300萬美元。

加入活塞後，施羅德主要擔任康寧漢（Cade Cunningham）的替補；活塞目前戰績25勝26敗，暫居東區第7，和前面的熱火僅有1場勝差，大有爭取季後賽門票的機會。