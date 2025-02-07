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NBA／史馬特飽受傷勢困擾 灰熊啟動三方交易清理薪資空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
史馬特在灰熊期間飽受傷勢困擾。 路透社
史馬特在灰熊期間飽受傷勢困擾。 路透社

曾贏得年度最佳防守球員的鐵衛史馬特（Marcus Smart），自2023年休賽季被塞爾蒂克交易到曼菲斯後，一直飽受傷勢困擾，兩個賽季下來一共僅打了39場，如今灰熊決定清理薪資空間和調整陣容，與爵士、國王進行了三方交易。

灰熊將史馬特和2025年首輪選秀權交易到巫師，也把拉維亞（Jake LaRavia）交易到國王；灰熊獲得2個二輪選秀權，並且從巫師拿到巴格利（Marvin Bagley III）和後衛戴維斯（Johnny Davis）。國王則是把瓊斯（Colby Jones）和連恩（Alex Len）交易到巫師。

史馬特本季場均得到8.7分2.3籃板3.7助攻1.2抄截，投籃命中率僅35.8%，三分球命中率32.2%。他今年薪資為2020萬美元，2025-26年賽季的薪資則是2160萬美元。

灰熊透過交易將可以擺脫史馬特這筆薪資，有利於後續跟傑克森（Jaren Jackson Jr.）的續約談判；傑克森的合約將在這個賽季到期。

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