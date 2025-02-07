NBA／老鷹再出手！送走塞爾維亞射手 換快艇曼恩、海蘭德

老鷹在季中交易截止日最後時刻頻頻動作，先是把鋒線悍將杭特（De'Andre Hunter）送到騎士，隨即又和快艇達成協議，交易走來自塞爾維亞的射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。

具體交易細節為，老鷹送上波格丹諾維奇和3個二輪選秀權，從快艇換來曼恩（Terance Mann）和海蘭德（Bones Hyland）。這3個選秀權分別是2025年來自灰狼、2027年快艇本身，以及2026年灰熊43至60順位保護的選秀權。

波格丹諾維奇在2023年與老鷹簽下一份4年6800萬美元的合約，目前還剩3年，本季薪資1736萬，至於在2025-26賽季與2026-27賽季薪資均為1602萬，最後一年合約為球隊選項。

受到傷勢影響，波格丹諾維奇本季僅出賽24場，場均得到10分2.8籃板2助攻，整體投籃狀態也十分低迷，投籃命中率37.1%，三分命中率也僅30.1%。

曼恩(左)和海蘭德。 路透社

曼恩去年夏天才和快艇達成延長合約協議，簽下3年4700萬美元合約。他這份新合約將是全額保障，且未包含其他選項，合約將走到2027-28年賽季。

雖然重新簽約，不過曼恩本季在球隊重要性明顯下滑，出賽時間不到20分鐘，場均6分2.9籃板都是新秀年以來新低。

季前沒有和快艇達成新秀續約協議的海蘭德，預計會在2025年成為受限制自由球員。海蘭德本季只出賽20場，平均獲得7.2分1.4助攻1.2籃板。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，快艇交易之後將會騰出一個陣容名額，且團隊薪資也壓在豪華稅門檻之下240萬美元。

另一方面，老鷹還將中鋒賽勒（Cody Zeller）交易到火箭，另外附上一個2028年原本屬於火箭的二輪選秀權。