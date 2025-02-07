NBA／騎士交易引進老鷹杭特 如願強化側翼鋒線戰力

原本有意爭取老鷹鋒線悍將杭特（De'Andre Hunter）的聯盟龍頭騎士，如今經過多次斡旋，總算是達成交易協議。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士將送走勒佛特（Caris LeVert）、尼恩（Georges Niang），還附上3個二輪選秀權和2個二輪選秀權互換。

6呎8吋高的杭特是在2019年以首輪第4順位進入聯盟，原本是湖人的選秀順位透過戴維斯（Anthony Davis）交易案的傳遞，從鵜鶘輾轉到老鷹，之後為亞特蘭大效力至今。

2022年休賽季，杭特以4年9500萬美元的價碼完成續約，本季年薪為2170萬美元，剩下兩年合約分別是2330萬美元、2491萬美元。

杭特本季場均可得19.0分3.9籃板1.5助攻，得分創生涯新高。此外，杭特也是本季聯盟場均得分最高的替補球員，且18次破20分，8次破25分。

勒佛特今年是合約年，年薪為1662萬美元。他在後衛滿滿的騎士陣中主要擔任替補，場均獲得10.2分3.7助攻2.8籃板；尼恩的合約則是明年才到期，分別是850萬美元和820萬美元。尼恩本季場均拿下8.7分3.7籃板，三分命中率達4成。

據薪資專家透露，老鷹的團隊薪資交易過後將會超出豪華稅門檻210萬美元，同時球隊仍得騰出一個名額才能進行1換2，因此後續可能還會有動作。

另一方面，騎士透過這筆交易除了強化側翼鋒線戰力，本身薪資也壓在低於豪華稅門檻150萬美元，也擁有2個陣容名額空缺，將可以在買斷市場上繼續補強。